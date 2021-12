OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver jäi Tartus rongi alla, Bigbank on geimi kaugusel karikavõidust

Enne mängu:

Tartu jõudis finaali kindlalt, sest Pärnu VK alistati mõlemas poolfinaalkohtumises 3:0. Selveril oli pusimist rohkem: avamäng TalTechi vastu võideti 3:2, teine aga 3:0.

Kes on karikafinaali favoriit? Credit24 meistriliiga tabelit vaadates Tartu, ent näiteks 12. detsembril suutis Selver taaralinlased 3:2 alistada. Ühe korra on nad hooaja jooksul veel kohtunud, kuid Credit24 meistriliiga avakohtumises oli Tartu pealinlastest üle 3:1. Ent tõsi on see, et oodata on tasavägist lahingut, kus – kui kõik on terved – on favoriidikoorem ilmselt õige napilt tartlaste õlul.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg on enne finaali keerulises olukorras, sest mitmed mängijad haigestusid. «Meid on räsinud erinevad viirused, eelmisel nädalal osales trennides neli kuni üheksa mängijat. Tänaseks oleme tagasi peaaegu täiskoosseisus ja karikafinaalis loodan, et puudujaid on minimaalselt,» sõnab peatreener. Ka põlve vigastanud põhilibero Rait Rikberg on tagasi trennis ning peaks kolmapäeval rivis olema ning võimalusel saab Tartu kasutada ka pikalt vigastusepausil olnud sidemängija Kert Toobalit.

«Selveri peatreener tegi pühapäeval põneva eksperimendi, võttes sisuliselt vastu otsuse, et on valmis Balti liigas veerandfinaalis tugevama vastase saama ja andis ka Eesti meistrivõistlustele mõeldes käest koduväljaku eelise. Seda kõike selleks, et karikafinaalis edu saavutada,» viitab Rikberg Toobali otsusele viimases Credit24 meistriliiga mängus põhimehi hoida.

«Kindlasti on Selveri ettevalmistus olnud loogilisem, aga muidugi tahan ka mina karikat võita. Ja usun, et mul on sellised mehed ka olemas, kellega seda võitu püüda, aga olukord lihtne kindlasti ei ole. Eks ma täna õhtul saan pildi ette, milline meie mäng trennis välja näeb ja sealt vaatame edasi.»

Selveri peatreeneri Andres Toobali jaoks on tegu esimese finaaliga peatreeneriametis, ent sellele faktile ta suurt tähelepanu ei pööra. «Ei oska sellele enne finaali mingit tähendust panna, tegelen oma asjadega nagu ikka,» kinnitas ta.

Toobal pidi hooaja esimese finaali eel mõtlema meeste tervisele ja seetõttu andis viimases Credit24 meistriliiga kohtumises TalTechi vastu mitmele põhimehele puhkust. «Tabeliseisu vaadates oleks muidugi tahtnud võita, aga mõeldes karikafinaalile tuli siin riske võtta, sest tähtsam eesmärk on hetkel kolmapäeval hästi esineda,» sõnab peatreener, kes favoriidikoorma seab siiski Tartu õlule.

«See käib spordi juurde, et mõned mängijad peavad kas haiguste või vigastuste tõttu eemale jääma mängudest. Iga kord enne suuri mänge räägitakse seda juttu, et »meil pooled mehed puudu«, aga kui mänguaeg käes, on nad ikkagi rivis. Sama juttu kuulsin Tartu poolt ka enne meie esimest mängu, aga pea kõik olid kohal ja rivis, sellised jutud on natuke ka taktikalised käigud, et näidata asju kehvemana, kui nad tegelikult on,» naerab Toobal.