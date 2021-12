Neuville Adamo lahkumisest: meid kõiki üllatas, kui kiirelt see juhtus

«See on tema isiklik otsus, mille ta tegi isiklikel põhjustel. See on otsus, mida ma austan täielikult. Toetan teda tema otsuse. On prioriteete ja mõni asi on tööst tähtsam. Saame vaid teda tänada nende fantastiliste aastate eest, mis koos veetsime,» ütles Neuville.