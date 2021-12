VIDEO ⟩ Šokk: Tartu kukutas korvpalli karikafinaalis BC Kalev/Cramo!

Pealinnaklubi võitis avaveerandi 19:12, kuid Tartu püsis kenasti mängus ega lubanud Cramot kohtumise jooksul liiga kaugele. Ei saa jätta märkimata, et tartlased kasutasid kohtumises väga palju maa-ala kaitset ning suutsid sellega Cramo rünnakut halvata.

Seis siis oli 65:63, õige pea aga juba 75:65. Tartu lõpuspurt neljanda veerandi teises pooles oli lihtsalt sedavõrd hea, et pühkis vaiba Cramo jalge alt. Silas Melson viskas 55,3 sekundit enne lõppu seisuks 72:78, kuid liiga ohtlikuks Cramo Tartu jaoks ei saanud.

Tulemus on suur šokk, sest näiteks Eesti-Läti korvpalliliigas on Tartu kahe võidu ja üheksa kaotusega eelviimane. Cramo näol on aga tegemist võistkonnaga, kes mängib tugevas VTB liigas ning osaleb tänavu ka Meistrite liigas. Lisaks, veel 29. oktoobril võitis Cramo Tartut 86:36...