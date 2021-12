Vollekoondislased hoidsid välismaal Eesti lippu kõrgel

Itaalia esiliigasse kuuluva Olbia Hermaea naiskonna nurgaründaja Kristiine Miilen aitas naiskonna 3:1 (25:20, 23:25, 25:18, 25:19) võiduni Aragona vastu. Eestlanna oli tavapäraselt liidrirollis ja tõi 19 punkti (+13). A-grupi tabelis on Olbia naiskond 21 punktiga neljas.

Poola kõrgliigas alistas Robert Tähe tööandja Belchatowi Skra 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:16) Katowice, pärast vigastusest taastumist heasse hoogu läinud Tähelt 14 punkti (+5). Timo Tammemaa ja Rzeszowi Asecco Resovia said kirja 1:3 (15:25, 20:25, 25:18, 22:25) kaotuse Zawiercielt, Tammemaa tõi kahe geimiga 7 punkti (+4). Liigatabelis on Belchatow 24 punktiga viies ja Resovia 16 punktiga seitsmes. Heas hoos jätkab Poola esiliigas Rainer Vassiljevi juhendatav Wroclawi Gwardia, kes sai viimati 3:0 (25:18, 25:17, 25:16) jagu Zaksa Opolskiest ja jätkab liigas 30 punktiga neljandal kohal.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas oli taas võidukas Ardo Kreegi koduklubi Arago de Sete, saades 3:0 (25/19 25/21 25/20) jagu lähikonkurendist Chaumont´st. Kreek tõi 9 punkti (+7). Tabelis on Sete 30 punktiga kolmandal kohal. Meeste esiliigas kohtusid omavahel Johan Vahteri ja Robert Viiberi koduklubid ja 3:2 (25:19, 20:25, 25:23, 22:25, 15:9) jäi peale Frejus. Sidemängija Viiber sai Nancy eest tavapäraselt kirja täismängu nagu ka liberona tegutsev Vahter Frejusi ridades. Vahteri vastuvõtuks läks protokolli kirja koguni 90 protseni (21 servi). Tabelis on Nancy 25 punktiga teine ja Frejus 17 punktiga neljas.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas käis väljakul vaid Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville´i Florange, alistades 3:0 (25:16, 28:26, 25:21) Nantes´i. Bratuhhina-Pitou tõi 8 punkti (+4). Tabelis on Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet´ Volero 33 punktiga esimene, Terville 20 punktiga seitsmes ja Pays d’Aix Venelles ( Liis Kullerkann ja peatreener Alessandro Orefice) 19 punktiga üheksas.

Belgia kõgliigas sai Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) võidu Genti vastu, Tammearu taastub vigastusest ja ei mänginud. Henri Treial ja Maaseiki Greenyard pidid tunnistama Aalsti Lindemansi 3:0 (25/23 25/15 25/19) paremust, Treial panustas vähese mänguajaga 2 punkti (+2). Tabelis on Roeselare 16 punktiga esikohal ja Maaseik 13 punktiga teine.

Tihe mängunädal oli Saksamaa meistriliigas. Omavahel kohtusid Cedric Enardi juhendatav liidermeeskond Berliini Recycling Volleys ja Stefan Kaibaldi tööandja Königs Wusterhauseni Netzhoppers ning 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:19) jäi peale Berliini klubi. Kaibald tõi 8 punkti (+0). Andri Aganits ja VfB Friedrichshafen alistasid esmalt 3:1 (25:17 25:21 29:31 25:23) Herrschingi ning said seejärel 3:0 (25:18 25:17 25:21) jagu Münchenist. Aganits tõi vastavalt 6 (+3) ja 5 (+5) punkti. Vigastusest taastuva Karli Alliku tööandja Frankfurt United Volleys teenis 3:1 (25:23 25:14 18:25 31:29) võidu Gieseni üle ja 3:0 (26:24, 26:24, 25:17) võidu ka Lüneburgi vastu. Tabelis on Berliinil 42 punkti, Frankfurt on 25 punktiga kolmas, Friedrichshafen 22 punktiga neljas ja Netzhoppers 9 punktiga kaheksas.