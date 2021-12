VIDEO ⟩ Ogier esimesed muljed uuest hübriidautost: Monte Carlo saab olema üks suur küsimärk kõikide jaoks

«Tiim näeb väga palju vaeva, et hooaja avalöögiks kõik valmis saada. Monte Carlo ralli saab kõikide sõitjate jaoks olema väga väljakutsuv, kuid astume iga testiga suuri samme edasi. See, et mina nii hilja testidega liitusin, pole mõistagi optimaalne, aga Monte Carlot silmas pidades ripub kõikide kohal suur küsimärk,» vahendab Toyota pressiteenistus prantslase sõnu.

Evans: «Alates esimesest hetkest, kui autosse istusime, oleme teinud palju samme õiges suunas. Raske on öelda, kui kaugel meeskonnad praegu asjadega on, aga spordi mõttes on tegemist väga huvitava perioodiga.»

Rovanperä: «Tunne uue autoga on päris hea ja läheb iga läbitud kilomeetriga veelgi paremaks. Eks uue auto puhul leiab lõputult parandamiskohti, kuid me liigume õiges suunas. Üks asi, millega tuleb veel harjuda, on uue hübriidauto turbo. Kui seda rakendada, siis on masin kohe kordades võimsam, mis mõistagi on tore, sest me tahame alati rohkem hobujõude, kuid see võib osutuda ka keeruliseks, kui sa seda parasjagu ei taha või pole valmis seda ohjama. Selle õppimine saab olema huvitav.»