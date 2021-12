VIDEO ⟩ Käsipalli MM lõppes suure skandaaliga

Nimelt oli 77-aastasel egiptlasel au hõisata välja kõik MMi medalistid. Kui võitja puhul hõikaski Moustafa mikrofoni õige riigi, siis hõbemedali puhul lipsas üle tema huulte hoopiski Taani nimi, kes pidanuks tegelikult kaela saama pronksise autasu.

Säärane eksimus põhjustas käsipallifännide seas aga suurt pahameelt ning saalis viibinud poolehoidjad lasid koheselt kuuldavale kõva vilekoori. Kurvastuseks ei mõistnud Moustafa oma viga ning jätkas tseremooniat, hõigates prantslased pronksinaiskonnaks.

«See on ebaõiglane Prantsusmaa suhtes. Kas see on normaalne, et rahvusvahelise käsipalliliidu president ei tea, kes just finaalis mängisid? Mina nii ei arva,» oli Prantsusmaa koondislane Beatrice Edwige eksimuse peale maruvihane.

Sama meelt oli ka Taani koondislane Anna Mette Hansen: «Kui ma seda kuulsin, mõtlesin kohe endamisi, see on ju puhas vale. Sa ei saa sellises olukorras eksida. Kui vaja, kirjuta asjad kas või paberile ette. Mul pole aimugi, kas ta isegi mõistis oma viga, kuid vabandus on siinkohal kindlasti asjakohane.»

Nagu öeldud, siis naiste MM-finaalis alistas Euroopa meister Norra olümpiavõitja Prantsusmaa, pronksi teenis Taani. Eesti meedias aitas turniirile tagasi vaadata ise Norras ja Soomes mänginud Eesti rahvusnaiskonna peatreener Taavi Tibar:

«Kui nüüd turniiri algusest pihta hakata, siis olin väga skeptiline 32 võistkonnaga turniiri suhtes ja tunnistan, et MM minule selle vajalikkust ei tõestanud. Kui ikka alagrupiturniiril lõppeb 66 protsenti mängudest üle kümneväravalise vahega, siis mina sellel suurt mõtet ei näe.

Poolnaljatledes võib öelda, et MM startis, kui algasid Euroopa meistrivõistlused – käsipallis domineerib meie kontinent. Turniiri esimesest osast tooksin välja tiitlikaitsja Hollandi, kellel jäi veerandfinaal kättesaamatuks ebaõnne tõttu, sattudes samale tabelipoolele Rootsi ja Norraga. Ütleks, et Holland on parim üheksanda koha tiim, kes eales MM-il mänginud on.

Pronksimängud on paljuski tahtmise küsimus ning kuigi hispaanlannad mängisid kodupubliku ees, siis mulle tundus, et taanlannad, kes ei ole alates 2003. aastast medalit võitnud, olid lihtsalt näljasemad. Taani kaitse ja väravavahtide töö olid sel turniiril ikka võimsad.

Finaalis saime siis kauaoodatud gigantide heitluse. Selle sajandi naiste käsipalli edukamad võistkonnad, Prantsusmaa ja Norra läksid lõpuks omavahel kokku. Esimesel poolajal oli Norra mängupilt nendele väga mitteomane – väravavahtide töö ei õnnestunud ning oma kiiret mängu ei suudetud peale suruda.

Teisel poolajal tegi aga Norra Prantsusmaale sama, mida viimane oli turniiri varasemas faasis nii mõnelegi teisele tiimile teinud ehk pani kaitse täielikult lukku. Suure muutuse tõi väravasse vahetatud Silje Solberg, tehes 11 tõrjet, millest kaheksa olid üks-üks olukordadest.

Rünnakul tegi terve turniiri vältel pingilt alustanud vasaksisemine Henny Reistad ilusaid esitusi. 16:4 vahespurt – mille Norra kokku pani – oli tõeliselt uskumatu sooritus, millelaadset mina ei ole naiste käsipallis näinud ja teha seda veel MM-i finaalis, see on lausa vapustav.

Üldiste tendentside poolest jäi mulle silma joonemängijate rolli suurenemine. Seda tõestab ka tõsiasi, et turniiri parimaks palluriks valiti Norra joonemängija Kari Brattset Dale ja sümboolsesse koondisse tema prantslannast kolleeg Pauletta Foppa. See oli ainus viis, kuidas suurepärase turniiri teinud kaht mängijat tunnustada.»

MM-finaalis alistas Norra Prantsusmaa 29:22 (12:16) ja pronksimängus oli Taani 35:28 (16:13) üle Hispaaniast.

Naiste MM-i lõplik esikümme: 1. Norra, 2. Prantsusmaa, 3. Taani, 4. Hispaania, 5. Rootsi, 6. Brasiilia, 7. Saksamaa, 8. Venemaa, 9. Holland, 10. Ungari.