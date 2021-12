TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Suur naiste võrkpallifinaal: Audentese SG/Noortekoondis tahab Tartu koduväljakul karikata jätta

Tartu naiskonna peatreener Hendrik Rikand rääkis, et naiskond on finaaliks valmis. «Karikafinaalile läheme vastu loomulikult võidumõtetega – finaal toimub meie kodus ja kindlasti tahame võidukad olla. Oleme finaali nimel ohverdanud mõned mängud ja punktid Balti liigas, kuid kas sellest mängu alguseks piisavalt kasu on, selgub alles vile kõlades. Meil on teatud muresid ning treening- ja mängurütm on erinevatel põhjustel olnud mõnda aega häiritud, kuid usun, et oleme valmis tiitli eest maksimaalselt pingutama. Pühapäeval toimunud nii-öelda finaali peaproovi võitis küll Audentes, kui vastupidiselt teatrile, kus peaproov ja esietendus peavad samamoodi lõppema ning improviseerida saab pisiasjadega, siis spordis võib esietendus anda peaproovist hoopis erineva tulemuse. Eks me sinna ka oma panuse anda soovime,» kommenteeris Rikand.