KUULSUSTE HALL ⟩ Tartu oma poiss, kes võitnud ainukese eestlasena korvpallis kaks olümpiahõbedat ja Euroliiga

1969. aasta 24. aprillil Barcelonas toimunud korvpalli Euroliiga (toonase nimega meistrite karikasarja) finaal Madridi Reali ja CSKA vahel oli eriline. Ajalukku on see kohtumine läinud euroliiga läbi aegade pikima finaalina, kuid mis eriti põnev – selle tulise mängu otsustajate sekka mahtus ka eestlane Jaak Lipso. Just CSKA ridadesse kuulunud Lipso toodud punktid aitasid mängu esmalt üldse lisaajale, seejärel viisid aga just tema tabavad vabavisked esimese lisaaja lõpul kohtumise veel teiselegi lisaajale, kus CSKA endale lõpuks karikavõidu kindlustaski!