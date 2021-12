Lappil tuleb leppida Ogier' jääkidega

Ralliportaal DirtFish kirjutas mõni kuu tagasi, et Toyota plaanib uuel hooajal teatud rallidel välja tulla viie autoga. Nüüd selgitas aga Latvala, et päris nii see pole.

«Meie nii ei mõtle. Meie tahame, et Sebastien [Ogier] ja Esapekka [Lappi] jagaksid kolmandat autot kordamööda,» sõnas soomlane.

Ent milleks siis meeskonnale viies ralliauto? «Tegemist on meie rallitalendi programmi (Next Generation team - K.J.) masinaga, mida hoiame juhuks, kui peaks tekkima mõni huvilisest klient,» selgitas Latvala, kuid rõhutas, et praegu tegeleb meeskond puhtalt uue hooaja ettevalmistustööga ega ole eraturul müügitööga tegelenud.

«Me lihtsalt kaalume oma variante ning uurime tulevikus seda ka lähemalt,» jätkas tiimipealik.

Mis puudutab Lappit, siis Latvala silmis ei saa rallimehe tänavune vaheaasta ning vähene sõidukogemus probleemiks. Seda ka Uus-Meremaal, kus soomlane varem kihutanud pole.

«Kui Uus-Meremaale läheb hoopis Ogier, siis pole see Lappi jaoks niiehknaa oluline, sest nagu meie mõistame, kaldudakse tulevikus tagasi pigem Austraalia ralli poole,» sõnas Latvala.

Nõnda tulebki Lappil piirduda uuel hooajal nende rallidega, kuhu Ogier minna ei soovi. Küll võib olukord muutuda hooaja teises pooles, kui mängus on meeskondlik MM-tiitel. Seda kinnitas ka Latvala.