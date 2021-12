AMETLIK ⟩ Sebastien Loeb istub Monte Carlos M-Spordi rooli, paarinaiseks Galmiche

Kui juba varem oli teada, et M-Sport tuleb Monte Carlos välja nelja masinaga, siis nüüd on ka selge, et uusi Ford Pumasid ohjavad lumistel teedel Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ja vanameister Sebastien Loeb.

«Mul on hea meel M-Spordiga koostööd teha, tegemist on äärmiselt professionaalse meeskonnaga, kes teab, kuidas häid autosid ehitada. Olen küll kogu oma senise karjääri Fordide vastu võidelnud, kuid seda tehes olen õppinud tundma Malcolmi (Malcolm Wilson, tiimi eestvedaja - toim.), kes on oma meeskonna ja ralli suhtes väga kirglik. Temaga on meil väga hea suhe ning olen Monte Carlot silmas pidades elevil, sest see saab olema tõeline väljakutse,» vahendab M-Spordi pressiteenistus Loebi sõnu.

«Puma Rally1 autodesse installeeritud tehnoloogia avastamine oli puhas rõõm ning ma leian, et need on 2017. aasta autodega võrdlemisi sarnased, lihtsalt hübriidajamiga. See teeb aga nendega harjumise veidi suuremaks väljakutseks ning see ongi miski, mida ma huviga ootan. Kui ma masinat testisin, siis avaldasid selle tasakaal ning hübriidmootori võimsus mulle väga muljed ja ma nautisin seda,» jätkas üheksakordne maailmameister.

«Mulle meeldib see, mida ma teen. Olen alati sõitmisest mõnu tundnud, kuid WRC-etapil on tunne lihtsalt imeline. See on miski, mida ma naudin ja leian, et suudan jätkuvalt konkurentsivõimeline olla. Jah, Monte Carlo pole võib-olla kõige lihtsam ralli, kus tiimiga esmatutvust teha, kuivõrd seal võivad valitseda keerulised olud. Aga minul on sellest võidukihutamisest head mälestused ning seda rallit ümbritseb imeline atmosfäär,» lausus Loeb, kellele loeb kauase paarimehe Daniel Elena asemel kaarti hoopis prantslase pikaaegne esiauto liige Isabelle Galmiche.