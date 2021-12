VIDEO ⟩ Roberts Štelmahers: näitasime, et kuulume Meistrite liigasse

Kalev minetas edasipääslootused kaks nädalat varem, mil jäädi alla Strasbourgile. Samas mängiti Prantsusmaa klubiga mõlemad matšid võrdselt, samuti F-grupi kuulunud Oostende vastu oldi kodumängus pikalt võidus kinni. Otsustavaks said pisiasjad.

«Tõestasime, et iga mäng võib olla oluline. Edasipääsuvõimalust meil küll polnud, aga võitlesime kenasti. Ma ei vaata küll tihti statistikat, kuid täna olen numbritega rahul. Kui viskad kolmeseid 22 protsendiga ja võidad ikka mängu, näitab see võitlusvaimu. 13 ründelauda – seda ei juhtu tihti, kuigi võiks. Mulle need numbrid meeldivad,» ütles Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers pressikonverentsil.