M-Spordil kulus 16 aastat, et lõpuks Loeb enda ridadesse meelitada

«Diili reaaluseks saamiseni võis kuluda 16 aastat, ent suurepärane, et see lõpuks juhtus. Fantastiline, et suutsime M-Sporti tuua nii kogenud piloodi. Olen täiesti kindel, et ta teeb jätkuvalt häid tulemusi. Lisaks on ta hea mentor meie teistele sõitjatele.»