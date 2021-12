Red Bull sõlmis tiitlivõitude arhitektiga pika lepingu

48-aastane Horneri juhtimisel on Red Bull võitnud viis sõitjate meistritiitlit ja neli konstruktorite karikat. Paari nädala eest oma esimese MM-tiitli võitnud Red Bulli esisõitja Verstappen kuulutas pärast triumfi, et tahaks tiimis jätkata veel 10-15 aastat.

Tundub, et hollandlase sõnu on kuulda võetud ja esimene samm on kuulsa tiimipealiku lepingupikendus. Meeskond on alustanud läbirääkimisi ka Verstappeniga, et sõlmida pikaajaline leping.