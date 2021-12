VIDEO ⟩ Tartu peatreener karikavõidust: valmistusime raskeks mänguks, nüüd on väga mõnus olla

Tartu resultatiivseim oli 13 punkti toonud Albert Hurt, kes tunnistas, et tegemist oli väga magusa võiduga. «Tegelikult Juku (Martti Juhkami) ütles [mängueelses] intervjuus, et on 3:0 mäng. Mul polnud sellist ideed peas. Teadsin, et tuleb raske mäng. Esimese geimi saime kätte, teine läks lihtsalt, nad tegid palju omavigu. Kolmad hakkas ära minema, aga ühel hetkel tegin taktikalise vea vastuvõtul: mind võeti välja, Taavet Leppik sisse, kes tegi serviseeria, olime tagasi mängus ja saime geimi endale,» rääkis Hurt Duo 5-le antud intervjuus.

Peatreener Alar Rikbergi sõnul oli võit ka temale suureks pingelaguseks. «Väga mõnus on olla ja väga raske oli see ettevalmistamine, seepärast ka magus tiitel. Selver punnis. Eelmine aasta olid neil kogenud mehed olemas, kes mitte ei punninud vaid otsustasid: Andrus Raadik matšpall, Kristo Kollo ja Renee Teppan samamoodi. Esimene geim olime väga super rünnakul, lust vaadata. Teine geim oli puhas servigeim, kolmas aga tõsine finaaligeim,» kõlas tema kokkuvõte mängust.

Rikberg ütles, et tegelikult oli esimene hea uudis juba enne mängu hommikul, kui selgus, et 13 mängija koroonaproovid oli negatiivsed. «Ütlen ausalt, hommikul, saades need 13 negatiivset koroonatesti [temporündaja Alex Saaremaa on koroonas], tegi juba päeva ilusaks. Siis läksin õue ja vaatasin, et päike ka paistab, veel parem. Seejärel sain vennalastele jõulukingid ostetud ja nüüd viimase kingituse tegid mehed ise. Juba on pingelangus. Nüüd aeg natuke puhata ja jõule nautida.»