VIDEO ⟩ Kummaline õnnitlus: vutimaailma paha poiss koksas kolleegi pead jalaga

31-aastane itaallane on karjääri jooksul esindanud näiteks Manchester Cityt Milano Interit, AC Milani ja Liverpooli. Itaalia koondise eest on ta 36 mänguga löönud 14 väravat.

Tema karjääri on aga seganud mitmed skandaalid, milles pole süüdistada kedagi teist peale Balotelli. Küll on ta koos sõpradega tulistanud Milano Vabaduse väljakul õhkpüstolitest taeva suunas, küll on ta visanud nooli City noortetiimi mängija suunas, pidades seda naljaks.