VIDEO ⟩ Puust ja punaseks: kuidas töötab WRC uus hübriidsüsteem?

«Teisalt, aku saab voolu ka autolt endalt, taaskasutades kiiruskatsel või ülesõitudel pidurdamisel tekkivat energiat. Ehk et akut saab laadida ka siis, kui autod on hooldusalast eemal.

Selle projekti erilise osana pole auto pelgalt hübriid, vaid ka elektriauto. Reeglite järgi peame mingid kilomeetrid ralli jooksul läbima pelgalt aku jõul. See on üks variantidest, kuidas uusi Rally1 autosid kasutatakse osalt ka kui elektriautot,» selgitas britt.

Ralliga on aga enim seotud see, et katsetel saab hübriidsüsteem lisada väändemomenti, mis lisab sõitjatele ühe olulise nö lisakäigu. «See saab olema strateegiamäng, mida otsustavad ainuisikuliselt sõitjad ise pedaale vajutades. Vastavalt reeglitele on võimalik kasutada lisaenergiat kindlas mahus iga katse ja lisavõimenduse kohta,» rääkis Toyota tehnikaguru.