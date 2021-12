Austraalia lubab vaktsineerimata tennisiste riiki vaid meditsiinilise erandi korral

Üks spordimaailma juba ammu huvitanud küsimus on see, kas meeste esireket, serblane Novak Djokovic sõidab Austraaliasse või mitte? Djokovic on tuntud vaktsiinivastane ning vahepeal jäi mulje, et pole väga näha varianti, kuidas ta saaks osaleda aasta esimesel Suure slämmi ja sellele eelnevatel soojendusturniiridel.

Nüüdseks on aga Austraalias otsustatud, et riiki lubatakse lisaks vaktsineeritutele ka need vaktsineerimata tennisistid ja nende taustajõudude liikmed, kellele tehakse sõltumatute ekspertide poolt kinnitatud meditsiiniline erand. Erandi saamiseks peab inimene olema viimase kuue kuu jooksul põdenud põletikulist südamehaigust.

Novak Djokovici isa Srdjan ütles neil päevil Serbia telejaamale K1, et pall on austraallaste poolel. «Novak on Austraalia lahtised võitnud üheksal korral, ta tahab seal mängida, aga peab saama austraallastelt loa. Novak teeb seda, mis tema hinnangul on talle parim, teda ei saa keegi mõjutada,» rääkis Srdjan Djokovic.

Austraalia tenniseliidu juht Craig Tiley ütles kohalikule raadiojaamale SEN, et ta ei tea, kas Djokovic kaitseb tänavuse aasta alguses võidetud tiitlit. Ta kinnitas, et lisaks vaktsineeritutele pääsevad mängima ka meditsiinilise erandi saajad, kuid ei tea, milline on Djokovici seis ses osas.