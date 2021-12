VIDEO ⟩ Oliver Jürgens lõi Itaalia U19 liigas oma esimese värava

Interi algkoosseisu kuulunud Jürgens paistis silma juba nelja mänguminuti järel, andes Cesare Casadeile hea söödu, mille järel too skoori avas. Peagi pääses Inter ette 2:0, kuid enne vaheajavilet vähendas Torino vahe minimaalseks.

Primavera nime kandva liiga tabeliseis on väga tihe. AS Roma on küll teistest kaugele ette tõtanud (13 mängust 33 punkti), kuid seejärel lahutab teist kohta tagantpoolt neljandast ainult üheksa punkti. Romale järgnevad Cagliari 25, Torino 24 ning Sassuolo ja Inter 22 punktiga (kõik 14 mängust).