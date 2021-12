FOTO ⟩ Haisev kättemaks: mida teevad pahased jalgpallifännid? Jätavad ukse ette sõnnikuvaiba!

Kõrgliigas palliv vutiklubi Sampdoria on muutuste keerises, sest klubi omanik Massimo Ferrero arreteeriti kahtlustatuna majanduskuritegudes, mis pole aga Sampdoriaga kuidagi seotud. Ferrero on tänaseks küll vahi alt vabanenud, kuid otsustas detsembri alguses klubi presidendi toolilt lahkuda.

Mõistagi on Sampdoria fännid olukorra üle pettunud, sest nad ei tea, mis saab nende lemmiktiimist edasi. Aga huvitaval kombel elati oma viha välja Edoardo Garrone peale, et too klubi Ferrero sugusele kriminaalile maha müüs. Juba 2014. aastal, mil Garrone võistkonnast loobus, olid toetajad pahased.