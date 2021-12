Ralliajakirjanik: Hyundai sõitjad on numbriliselt peajagu teistest üle, aga...

Hyundai leeris on samuti üks olulisem vangerdus. Täiskohaga jätkavad Thierry Neuville ja Ott Tänak, n-ö varumehe ametis püsib Dani Sordo. Kogenud hispaanlane jagab kolmandat i20 masinat Oliver Solbergiga.

The 2022 #WRC driver line-ups are complete ✅ pic.twitter.com/R1k3m3Ti8L

Mainekas ralliportaal DirtFish vaatas pühade eel uuetele rivistustele otsa ja leidis, et kui tugineda ainult numbritele, siis on kõige tugevama kaardimaja püsti pannud Hyundai.

«Kui võtame meeskondade kaks põhisõitjat – sest just nemad peaksid tooma lõviosa punktidest – siis on Hyundai selge favoriit. Seda isegi Andrea Adamota. Ott Tänakul ja Thierry Neuville'il on kahepeale ette näidata 29 rallivõitu ja üks MM-tiitel,» kirjutas David Evans.