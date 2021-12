Kukkumise tagajärjel erakorralisel operatsioonil käinud rattatšempion viibib koomas

30-aastane Pieters oli rahvuskoondisega parasjagu Hispaanias Alicantes treeninglaagris, kui õnnetul kombel kukkus. Teadvuse kaotanud naine viidi õnnetuspaigast helikopteriga haiglasse, kus talle tehti erakorraline operatsioon, et vähendada kukkumise tagajärjel ajule tekkinud survet.

Pieters alustas oma ratturikarjääri trekil, kus tal on lisaks kolmele Madisoni maailmameistritiitlile ette näidata ka MM-hõbe ja kolm EM-pronksi. Paralleelselt on hollandlanna tegelenud ka maaanteerattasõiduga ning sealgi krooniti ta 2019. aastal maailmameistriks, seda Hollandi naiskonna koosseisus. Lisaks on tal maanteelt ette näidata kaks EM-kulda ja üks -pronks.