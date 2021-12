Anett Kontaveit: edetabelikoht ega teenistus ei tee sind kuidagi kellestki paremaks

«Minu jaoks on alati olnud tähtis olla see, kes ma olen, olenemata edetabelikohast või millestki muust,» sõnas jõululaupäeval 26. sünnipäeva tähistanud Kontaveit intervjuus ERRile .

«Ma usun, et see on mingi asi, mis mul tuleb küllaltki hästi välja ja ma arvan, et ma olen küllaltki kahe jalaga maa peal. See, mis edetabelikohal sa oled või kui palju teenid, ei tee sind kuidagi kellestki teisest paremaks,» jätkas tänavu neljal WTA-turniiril võidutsenud eestlanna.

Pärast ülimalt pikka hooaega on Kontaveit võtnud aja maha ning võtnud aega iseendale. «Ma arvan, see suur pingelangus on olnud nendest turniiridest ja olen tõesti ainult väga rahulikult võtnud. Võib-olla minu jaoks on tähtis see vabadus – et mul ei ole mingisugust konkreetset graafikut või trenne, kuhu pean minema või mingeid asju, mida pean tegema, mida ma terve aasta läbi olen järjest iga päev pidanud jälgima,» sõnas uut aastat Austraalias alustav Kontaveit.