VIDEO ⟩ Joobes peaga fännidele keskmist sõrme näidanud kohtunikule kutsuti politsei

Sellest tulenevalt ei suutnud arbiiter ennast ka talitseda ning sattus mängu eel fännidega sõnelusse. Too tüli kandus edasi ka väljakule, kust Sainz ühel hetkel poolehoidjatele keskmist sõrme näitas.

See ei jäänud mõistagi märkamata ka teisel asjaosalistel ning mõned minutid hiljem mindi Sainzi konditsiooni kontrollima. Nähes, et ta on silmnähtavalt joobes, kutsuti väljakule ka politsei, kes õigusemõistja käed raudus minema eskortis.