Maailma tugevaima korvpalliliiga NBA täht LeBron James on segaduses. Ta postitas Instagrami meemi, kus seisab, et nii gripp, külmetushaigus kui ka koroonaviirus on üks ja sama asi. «Aidake mind,» palus ajaloo üks paremaid korvpallureid oma jälgijaid.