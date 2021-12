Suusahüppamise MK-sari võtab kasutusele VARi

Norra rahvusringhääling (NRK) kirjutab, et Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on VARi kasutusele võtmas suusahüppajate stiilipunktide jagamisel, mis võimaldaks siis kohtunikel sportlase maandumise rahulikumalt üle vaadata ja seejärel kõiki asjaolusid arvesse võttes punkte anda.

Praegu tuleb õigusemõistjatel vastav otsus teha n-ö reaalajas, pärast mida arvatakse maha viie õigusemõistja parim ja halvim hinnang. Siiski pole säärane hindamine piisavalt objektiine, sest osavamad suusahüppajad on võimelised maandudes kohtunikke oma liigutustega ära petma ehk jätta tegelikkusest parem esmamulje.

«Teleris saame alati täieliku ülevaate ja näeme, mis on kena [maandumine] ja mis mitte, kuid kohtunike stiilipunkte nähes peame sageli kukalt kratsima. Nii et on tõepoolest aeg kohtunikele ekraanid võimaldada,» kiitis NRK suusahüpete ekspert Anders Jacobsen uuenduse heaks.