Neuville usub, et tema ja Tänak on võimelised Toyotale vastu astuma

«Toyotal on väga tugev rivistus, me kõik teame seda,» alustas belglane DirtFishile antud usutlust poliitkorrektselt. «Aga ma ei ütleks, et meie rivistus ei oleks piisavalt tugev, et neile vastu saada. Me näeme järgmisel aastal hoopis teistsugust hooaega – ma ei usu, et keegi tegelikult teaks, kuidas me praegu paikneme ning usun, et meil tuleb tegeleda väga paljude üllatustega. Kogemused saavad olema MM-tiitli seisukohast väga olulised, see on selge.»