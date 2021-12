Selgus, kui rikkaks saavad Tour de Ski'l säravad suusatajad

Uue nädala teisipäeval antakse avalöök tänavusele Tour de Skile. Kuna tegemist on olümpiahooajaga, jätavad paljud staarid suusatuuri vahele, kuid see on ainult hea uudis muidu esikümne kohtade pärast võitlevate sportlaste jaoks, kel on nüüd võimalik hõlpsama vaevaga endale kenake kopikas teenida.