Väljaanne: Euroliiga klubi pakkus Kotsari eest umbes 200 000 eurot

Viimasel nädalal on erinevad Euroopa korvpalliportaalid kirjutanud, et Euroliiga klubi Istanbuli Fenerbahce tegi Hamburgi Towersile eestlase Maik-Kalev Kotsari eest pakkumise. Nüüd avaldas Saksamaa väljaanne Abendblatt, et pakkumise suurus oli umbes 200 000 eurot.