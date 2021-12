Suusahüpetes võeti kasutusele VAR

FISi võistlusdirektor Sandro Pertile ütles NRK-le, et uue süsteemi väljatöötamine on täies hoos ning eelmisel nädalalal peetud Klingenthali MK-etapil oli kohtunikel võimalus seda juba kasutada. «Idee on kasutada väga lihtsat ekraani, kuhu jookseb sisse telekaamerate pilt. See annab kohtunikele võimaluse vaadata sportlase maandumine kordusest üle,» lausus Pertile.

VARi kasutuselevõtt on suusahüpetes vajalik, kuna kohtunikud vaatavad võistlust tornist, kust on maandumist tihtipeale raske näha. «Telepildis on meil kohe näha, kellel tuli hästi välja ja kellel mitte. Seega on viimane aeg kohtunikele kaamerapilti näidata,» ütles NRK suusahüpete ekspert Anders Jacobsen.