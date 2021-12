Red Bullist minema löödud sõnakas prantslane tahab kohta tagasi

Alates 2017. aastast F1 sarjas sõitev Gasly on Red Bulli juuniortiimi kasvandik ning sõitnudki nende meeskondades AlphaTauris (kunagine Toro Rosso) ja Red Bull. Järgmisel aastal alustab ta kolmandat järjestikust hooaega AlphaTauris ning on andnud mõista, et tema siht on tõusta tagasi tipptiimi ehk hõivata Sergio Perezi koht.