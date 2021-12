Suur aitäh! Raske öelda, mis see täpselt oli. See oli asjade kokkulangevus. Treeneri vahetus aitas leida uut ja positiivset energiat ja nii see minema hakkas, mäng mängu järel aina paremaks. Minu jaoks on tähtis, et kui ma astun väljakule, siis ma ei arva, et ma olen võitmatu, vaid iga kord algab mäng nullist. Kõiki vastaseid tuleb võita ja see on tähtis asi, millele keskenduda. See protsess, see tegevus on vaja ära teha seal väljakul, mitte mõelda, mis siis saab, kui ma võidan või kaotan.