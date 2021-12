Thierry Neuville: keegi ei tunne end hooaja avaetapil täiesti mugavalt

«Uue hooaja osas on väga palju teadmatust. Olen saanu korralikult kilomeetreid, aga kindlasti mitte piisavalt, et tunda end 100 protsenti mugavalt. Ma ei usu, et keegi saaks seda öelda,» ütles Neuville intervjuus DirtFishile.

Belglane ei usu, et mõnenädala tagune juhtum teda vaimselt kummitama jääb. «Olen varasemalt tõestanud, et avariid ei jää mind häirima. Kui olen tagasi autos, kiiver peas... Olen ennegi õnnetustesse sattunud ja see pole muutnud minu lähenemist ühelgi etapil. Eesmärk [võita] on jäänud alati samaks.»