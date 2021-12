Kaaberma raudsest leedist Embrichist: vanus ei mängi tänapäeval rolli

Embrich ütles oma kõne lõpulauses selgelt välja, et kolme aasta pärast toimuv Pariisi olümpia kuulub ka tema plaanidesse: «intrigantidele - näeme olümpial Pariisis!» sõnas Embrich.

Aasta sportlaste auhindasid võitsid vehklejad kokku kolm: lisaks naiskonnale ka naissportlase (Lehis) ja treeneri (Kaaberma) tiitli. Endine epeevehkleja Meelis Loit tundis vehklemise pidupäeva üle suurt rõõmu ning arvas, et kulda ja karda toob see nelik ka järgmistel tiitlivõistlustel.

«Olümpiakulla võitnud naiskond on väga heas vehklemiseas, pean silmas ka Irina Embrichit, sest järgmine olümpia on kavas juba kolme aasta pärast. Usun, et ka siis tasub Eesti vehklejatele pöialt hoida,» ütles Loit.