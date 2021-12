Mainekas ralliajakirjanik: ma pole kindel, et Tänak Hyundaiga täiesti sina peale sai

Tänakul oli tänavu kõvasti halba õnne – Hyundait vaevanud vedrustuse probleemid võisid talle paar võitu maksma minna. Aga asi on selles, et isegi, kui kõik paistis mugavalt minevat, ei paistnud Ott täiesti õnnelik või mugav.

Pole küsimust, et Hyundai vedas Tänakut tänavu alt, aga selle autoga on keeruline sina peale saada ja ma pole kindel, et Tänakul see üldse õnnestus,» kirjutas Clark Dirtfishis avaldatud järjestuse juurde ja lisas: «Pole küsimust, et oma päeval on Tänak kiireim, julgeim ja üks halastamatumaid sõitjaid.