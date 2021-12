VIDEO ⟩ Eesti Paralümpiakomitee tunnustas lõppeva aasta parimaid

Aasta naissportlaseks valiti ujuja Susannah Kaul, kes pälvis sama tiitli ka 2019. aastal. Kauli käesoleva aasta suurimad saavutused pärinevad Tokyo paraolümpiamängudelt, kus ta saavutas 50 meetri vabaltujumises 10. koha ning paraujumise Euroopa lahtistelt meistrivõistlustelt, kust ta naases 50 meetri vabaltujumises võidetud hõbemedaliga. Oma auhinda Alexela Kontserdimaja laval vastu võttes sõnas Kaul, et tema jaoks on suur au just käesoleval aastal aasta parasportlase tiitlit vastu võtta. «Lõppenud hooaeg on minu karjääri kõige edukam,» tunnustas Kaul.