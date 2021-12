VIDEO ⟩ Jaapani jalgpallurite kummaline tegutsemine levib sotsiaalmeedias kulutulena

Tea, kas just selle pärast, kuid lüke tasus ennast igal juhul ära, sest üks ringmängus osalejatest koksas palli peaga väravasse. Gakueni võistkond võitis kohtumise Ishikawa prefektuuri meeskonna Nippatsu Mitzusawa vastu 4:2.

Keda jaapanlaste ringmängutaktika aga muhelema ajab, sel tasub meenutada, et omal ajal suhtuti irvitavalt ka müüri taga «pikutava» mängija osas, millest praegu on saanud aga vaat, et jalgpalli lahutamatu osa.