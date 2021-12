Ööl vastu teisipäeva tegi ajalugu veterantsenter Greg Monroe, kellest sai 541. sel hooajal NBAs väljakul käinud mängija. Tegemist oli suurliiga kõigi aegade rekordiga. Kahe järgmise päevaga kasvas see tippmark juba 546ni ning tundub, et lõplik piir on kaugel.