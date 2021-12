Hiina keelas jalgpalluritel tätoveerimise

Zhang Linpeng on üks Hiina koondise mängijatest, kelle keha kaunistavad tätoveeringud. FOTO: SATISH KUMAR/REUTERS/SCANPIX

Hiina koondise jalgpalluritel on keelatud end edaspidi tätoveerida. Nendel mängijatel, kellel on juba tätoveeringud, soovitatakse need eemaldada.