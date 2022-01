VIDEO ⟩ Unes või ilmsi? Bullsi mängija tabas kahel päeval järjest viimase sekundi võiduviske

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et DeRozani tegu polnud midagi erilist, siis ajalooannaalides tuhnides tuleb välja, et kahel päeval järjest koos lõpusireeniga võidukorvi tabada polegi nii tavaline.

Esiteks, ei ole väga tavaline, et klubid mängiksid kahel õhtul järjepanu, põhihooajal toimub seda umbes 15 korda. Teiseks, mõlemad mängud peavad olema tasavägised kuni viimase sekundini. Kolmandaks, üks ja seesama mängija peab näitama külma närvi ja tabama kõige raskem viske.

Tegelikult on väga eriline, et sellise saavutusega sai hakkama DeRozan, kes ei viska just eriti palju kaugviskeid. Kohaliku aja järgi sai ta mõlema lõpusireeni viskega hakkama 31. detsembril ja 1. jaanuaril, kuigi Eestis oli selleks ajaks juba kätte jõudnud 1. ja 2. jaanuar.