Latvala: WRC-sarja reeglite muudatus on tüütu

«Hooaja lõpus oli juttu, et FIA plaanib mingit muudatust. Nägin ettepanekuid, kui polnud viimaste muudatustega kursis. Isiklikult mulle on see pettumust valmistav, sest ma ei saa katsest sama ülevaadet, kui ma seda ise läbida ei saa,» ütles Latvala Iltalehtile.

«See muudatus on tüütu. Ühest küljest ma saan sellest aru, sest eesmärk on vähendada katsetel liiklust, et seal oleks vähem autosid ja inimesi. Samas on mõned rallid, kus on päris vähe osalejaid ja seal ma ei näeks selles probleemi,» lisas soomlane.