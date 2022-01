Prantsusmaa koondislane jäi karmi noarünnaku ohvriks

Prandi koduklubi PSG andis teada, et mängijat rünnati Pariisis. Kuigi ta viibib vigastustega haiglas, siis sportlase elu ohus ei ole. Prantsusmaa ajaleht L'Equipe kirjutab, et mängija sai pussitada rindkerre, kopsude lähedusse ja lisaks sai vigastada tema põrn.

Franceinfo kirjutab, et Pariisi prokuratuur uurib juhtumi puhul mõrvakatset. Kuigi algselt pidi Prandi osalema 13.-30. jaanuarini kestval käsipalli EMil, siis nüüd on see tugeva kahtluse alla langenud.