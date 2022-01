Ma absoluutselt ei vaidle vastu, et Anett Kontaveit väärinuks aasta teises pooles näidatu eest samamoodi aasta sportlase tiitlit. Aga stopp… Miks ei näe-kuule hääli, et miks ei valitud esimeseks sportlast, kes jõudis läinud aastal kahel suurvõistlusel finaali?! EMi kuld, MMi hõbe. Enamikul tava-aastatel oleks see Kristjani enda valdusse saamiseks rohkem kui piisav. Ent olümpial medalita jäämine lükkas Epp Mäe Lehise ja Kontaveidi järele kolmandaks.