Noor austraallane haaras NBAs enda nimele uhke tippmargi

Kuigi Thunder pidi tunnistama Mavericksi 86:95 paremust, siis isiklikus plaanis oli Giddey jaoks tegu igati eduka päevaga. Ta sai kirja 17 punkti, 14 resultatiivset söötu ja 13 lauapalli. See tähendab, et ta sai kolmikduubliga hakkama kõigest 19 aasta ja 84 päeva vanusena.

«Võit on alati minu jaoks individuaalsetest numbritest tähtsam. Kui mul oleks olnud null, null, null ja me võitnuks, siis oleksin olnud õnnelikum, kui kolmikduubli ja kaotuse üle. See on alati minu jaoks nii olnud ja nii ka jääb. Aga jah, lahe verstapost,» vahendas USA Today Giddey sõnu.