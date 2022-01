Neuville: see saab olema üks aegade raskemaid hooaegu

«Minu ja tiimi jaoks on eesmärk sama: võita,» tunnistas belglane Dirtfishile antud intervjuus. «Aga ma olen kindel, et see tuleb üks raskemaid aastaid, mis meil on olnud. Nii palju uusi asju tuleb ja lisaks on meil tavapärased raskused, millega sõitjatena rinda pistame. See saab kindlasti olema rohkem tööd ja raskem, kui varem,» jätkas rallisõitja.