Eesti e-sportlane liitus maailma absoluutsesse tippu kuuluva klubiga

Aasta lõpus lahkus Ropz pärast nelja ja poolt aastat Saksamaa meeskonnast Mouz, mis on vastavas reitingus alles 18. kohal. Eestlasel oli küll Mouziga kuni tänavu kevadeni kehtiv leping, kuid sellest hoolimata toimus üleminek talvepuhkuse ajal.

«2022. aasta algab minu jaoks täiesti uue peatükiga, ma liitun FaZe-ga. Olen väga elevil, et seda uut seiklust alustada ja ma loodan alati teie toetusele,» kirjutas Ropz Instagramis.

Ropzi klubist lahkumisest hakati sahistama juba mõnda aega tagasi, kuid detsembri keskel hakkasid need hoogu koguma. Tema järgmisteks valikuteks pididki olema FaZe või G2. HLTV kirjutas siis, et eestlane eelistab FaZe’i ning tema üleminek on vaid vormistamise küsimus.