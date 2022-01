Michael Schumacheri poeg tegi isa sünnipäeval emotsionaalse avalduse

Mick Schumacher avaldas foto, kus võistluskombinesooni kandev isa Michael kannab teda süles. «Palju õnne, isa. Sellised päevad olid minu kasvava mootorispordi kire jaoks olulised ja mõjutavad seda siiani. Olen tänulik kõigi kogemuste eest, mida oled mulle andnud ja olen põnevil, et saan tulevikus uusi kogemusi,» kirjutas 22-aastane Schumacher Instagramis.

Vormelilegendi praeguse seisundi kohta pole küll midagi konkreetset teada, ent septembris linastunud Netflixi dokumentaalfilmis kõlasid tema abikaasa Corinna suust laused: «Loomulikult igatsen teda iga päev. Aga ma ei ole ainus. Lapsed, Michaeli isa, kogu perekond, kõik, kes tema ümber olid, igatsevad teda. Aga Michael on siin. Ta on teistsugune, aga ikkagi koos meiega. See annab meile jõudu.»