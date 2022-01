Raido Ränkel võib olümpia nimel naasta vana armu juurde

Nimelt peetakse 15. ja 16. murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlused. Et ükski murdmaasuusataja pole tänavu MK-etapil 30 parema sekka mahtunud, lähevad olümpiakohad jagamisele just Tehvandil. Suusaliidu statuudi järgi on prioriteet seejuures uisusprindil, mitte päev hiljem toimuval 15 km klassikatehnika eraldistardil.