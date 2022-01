Bolšunov: Klæbo võib treenimise nüüd lõpetada ja ikka olümpialt koore riisuda

FOTO: nordphoto GmbH / Hafner via www.imago-images.de/SCANPIX

Aleksandr Bolšunov. FOTO: nordphoto GmbH / Hafner via www.imago-images.de/SCANPIX

Tour de Skil teise koha saanud Aleksandr Bolšunov tõdes, et suusatuuri võitja Johannes Høsflot Klæbo on sedavõrd heas vormis, et võiks olümpiani aja maha võtta.