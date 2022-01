FOTO ⟩ Karuga võidelnud Venemaa poksija ärkas koomast moondunud näoga

Medevedev pandi kunstlikku koomasse. Nüüdseks on poksija ärganud ja liikumisvõimeline, ent tema nägu on moondunud.

«See mees minu ja Arturi vahel on tõeline kangelane. Paljud on ajakirjandusest tema looga tuttavad. Karu tappis ühe kaluri ja oli üritamas sama teha ka Iljaga. Tal polnud enam palju lootust, ent meie kangelane leidis võimaluse. Ta jäi ise ellu ja päästis oma sõbra,» kirjutas poksi Londoni olümpiavõitja Jegor Mehhontsev sotsiaalmeedias.

«Iljal on praegu käsil taastusravi ja ta valmistub operatsioonideks, et taastada oma endine välimus. Olen kindel, et poksi taust ja head instinktid päästsid Ilja ja tema sõbra elu.»