Austraalia tenniseliidu allikas: teised sportlased on Djokoviciga sarnase eriloaga riiki sisse pääsenud

Mitmed meediaväljaanded kirjutavad, et Djokoviciga sarnastel alustel lasti varem tennisiste sisse. Reutersiga rääkinud allikas sõnas, et sama eriloaga lasti kolm tennisisti riiki sisse.

Austraalia väljaandega The Age rääkinud allikas Austraalia tenniseliidust kinnitas samuti, et sarnastel alustel lasti teisi tennisiste riiki sisse. Tema sõnul ei lasta Djokovici riiki sisse tema profiili tõttu.

Novak Djokovic maandus eile Austraalias, et mängida ülejärgmisel nädalal algaval hooaja esimesel suure slämmi turniiril. Tema viisa aga tühistati ning ta võidakse riigist välja saata.

34-aastane Djokovic on ajaloo üks paremaid tennisiste. Ta on võitnud 20 suure slämmi turniiri tiitlit, sama palju on kirjas ka Roger Federeril ja Rafael Nadalil. Rohkemat pole suutnud ükski meestennisist.